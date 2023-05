I poteri del premier e i doveri della politica sulla riforma che verrà

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Al direttore - Mio nipote (19 anni, ha votato per la prima volta lo scorso settembre) mi ha chiesto di spiegargli qualcosa delle riforme costituzionali di cui sente parlare. Gli ho detto perché non mi convince, per l’Italia, né l’elezione diretta del presidenteRepubblica né quella del presidente del Consiglio; al che lui mi ha obiettato: “Allora come si fa a rendere più stabili e rafforzare i governi, cosa che anche tu consideri necessaria?”. Ho tentato di rispondere con una specie di fiction, ma molto realistica. Immaginiamo, gli ho detto, che siano in vigore le modifiche costituzionali che a me sembrano necessarie e sufficienti. Il 22 settembre ha portato, senza problemi e senza ledere nessun potere del Quirinale, all’incarico da parte del presidenteRepubblica a Giorgia Meloni in quanto leader del partito più votato ...