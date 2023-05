...fuori ruolo presso il ministero della Giustizia non ammette alternative (in assenza diin ... Il suo nome è legato allo scandalo dell'Champagne, culminato con la radiazione del capocorrente ...Mancano pochi giorni e pochidisponibili allo start della Pullman Almar Timi Ama Nature Race di Villasimius. La gara OCR (...MSP Sardegna (ente di promozione riconosciuto dal Coni) e con l'......sempre all'Villa Calvo " La Locandina di Aiello del Sabato (Avellino) su tre fasce orarie (10.30 - 12.30, 15.30 - 17.30, 18.30 - 20.30) con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento(...

I posti in hotel servono agli sfollati. Annullato il Gran Premio di Imola L'HuffPost

La Formula Uno può aspettare. La decisione si è resa inevitabile a causa dell'ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna ...A Padova i posti letto in residenze pubbliche sono solo 1.765 a fronte di 70mila studenti. “L’università continua ad aumentare i corsi, ma le case non ci sono. Molti hanno dovuto cercare stanze in ...