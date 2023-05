I Google Pixel potranno trasformarsi in dashcam

Questo nuovo aggiornamento non è ancora disponibile su tutti i telefoni, in quantosembra non aver ancora premuto l'interruttore per estendere il rilascio dell'aggiornamento lato server. ...Il pacchetto di funzioni " Sicurezza Personale " risulta disponibile a oggi su dispositivi Android selezionati, tra cuie Nothing Phone (1). All'interno di questa suite figurano feature particolarmente utili come 'Condivisione di emergenza', 'Controllo sicurezza' e 'Rilevamento incidente d'auto'. Nell'...Android 13 QPR3 Beta 3.2 per i telefoniè stata rilasciata, fornendo agli utenti molte patch prettamente dedicata alla correzione di bug. Sebbene sia stata rilasciata solo come una ...

Google sta per lanciare il nuovo aggiornamento per la sicurezza personale sugli smartphone Pixel, con la possibilità di sostituire le (spesso costose) dashcam per automobili con il proprio telefono.Gli smartphone Google Pixel a breve potranno funzionare anche come Dashcam: la feature è apparsa nell'app "Sicurezza Personale".