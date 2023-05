I finanziatori dell’OMS la scoperta dell’acqua calda

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come mantenere i propri lettori convinti che la testata che stanno leggendo sia al loro fianco nella battaglie che contano? Uno dei metodi che abbiamo visto usare più spesso ultimamente è quello di dargli a intendere che sia una testata che dà delle informazioni che nessun altro ha dato prima, dei veri e propri scoop. La Verità, con la firma di Maddalena Loy, titolava l’8 maggio 2023: Chi decide sulle cure e i vaccini dipende da Gates e BigPharma Articolo che viene ripreso da Radio Radio con queste parole: Recente infatti la pubblicazione della lista deiOms: Bill Gates, un privato, dà circa 690 milioni di dollari all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma che Bill Gates (tramite la Fondazione Bill & Melinda Gates) e gli altri citati da Loy sianoè cosa nota e ripetuta da anni, non è ...

Un'organizzazione di questo tipo non lavora nell'interesse dei cittadini, ma dei suoi. L'è un attore importante nell'attuazione del Great Reset del WEF e'Agenda 2030 delle ...... lobbista presso il Parlamento europeo per conto' ... quali l'Open Society di George Soros, l', l'Unfpa, le fondazioni Hewlett,...principio di trasparenza totale nei loro bilanci sui,......" per carne si intende "la parte muscolare del corpo'animale"...una ricerca monopolizzata da pochi gruppi e grandi. ... Secondo la Fao e l', infatti 'attualmente esiste una quantità ...