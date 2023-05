Leggi su iodonna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilregistrate nelè il piùda cinque. Cistate 883in 20, con un aumento del 53 per cento rispetto al 2021. Un incremento che non tiene contomigliaia di condanne apresumibilmente eseguite in Cina, Corea del Nord e Vietnam, dove lecircondate dal segreto. Idelannuale sulladinel mondo diparlano chiaro. Non è un buon momento per inel mondo. ...