HOTPOST – Rivedi la diretta video con analisi e commento di Inter-Milan

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Torna, l’appuntamento con la Redazione di-News.it per commentare le gare dell’in differita ildella puntata andata inieri in occasione didi UEFA Champions League, terminata sul punteggio di 1-0 a San Siro. Nerazzurri in finale a Istanbul– Ti sei perso l’appuntamento LIVE dedicato alla partita(vedi report) con la Redazione di-News.it? Nessun problema!la puntata diin differita, quando e come vuoi, con ildegli ultimi minuti ine leal termine dell’amichevole. Segui la ...

HOTPOST – Rivedi la diretta video con analisi e commento di Inter-Sassuolo Inter-News.it

HOTPOST – Ti sei perso l’appuntamento LIVE dedicato alla partita Inter-Sassuolo (vedi report) con la Redazione di Inter-News.it Torna Hotpost, l’appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per com ...Jesus Gil Manzano strappa una sufficienza per la sua direzione di gara in Milan-Inter. L’arbitro spagnolo ha mostrato la sua personalità in un derby così duro e ostico, ma di certo non ha mostrato il ...