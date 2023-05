“Ho dovuto farlo” Gianni Sperti confessa la decisione choc | “Rinuncia fatta per amore”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ultimamente in quel di Verissimo, il talk di Silvia Toffanin, Paola Barale ha lanciato stoccate al vetriolo per l’ex marito. L’ex ballerino, e adorato opinionista di Uomini e Donne, ha parlato di sentimenti sinceri da parte sua e l’altra resta cinica. Lui ha svelato il suo più grande rimpianto, che forse la riguarda. A sua volta ospite dello show di interviste, della storica compagna di Pier Silvio Berlusconi,ha voluto concentrarsi sul raccontare la sua carriera ventennale nella danza evitando gli ennesimi gossip sulla sua ex, ma senza infine riuscirci. Dopo le frecciatine ora è uscito il rimpianto rimasto finora segreto., la confessione maiI fedelissimi telespettatori che lo seguono da decenni, i suoi ...