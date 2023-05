Da film come "Il dottor Stranamore" e "Amour" ai dischi degli U2 intitolati "War" e "How to Dismantle an Atomic Bomb" fino alle serie TV "Lost" e "Twin Peaks", ecco tutti i prodotti ...Organizzato da To Locals Ets eAmour, con il sostegno di ministero della Cultura, Regione Piemonte, Piemonte dal Vivo, e il contributo di Camera di commercio Torino, Compagnia di San ...Organizzato da Associazione To Locals ETS, e dal 2019 in collaborazione con Associazione CulturaleAmour, è realizzato grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, ...

Hiroshima mon amour: viaggio nel Mare Interno di Seto (che è uno stato d'animo) Vanity Fair Italia

Torna dal 20 al 23 luglio l'Apolide Festival, con la sua formula originale, quattro giorni non-stop tra musica, spettacoli dal vivo, socialità e natura, in un luogo inedito, l'Area naturalistica Piane ...Il cantautore toscano è tornato in città per presentare l'ultimo album “La gente che sogna”. Un concerto rock dalle mille sfumature con omaggi a Battisti, Randy Newman e T-Rex ...