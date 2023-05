Henry rivela | «Infortunio Lukaku? Gli scrivevo sempre | orgoglioso!»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) C’è stima e affetto reciproci traed. I due hanno lavorato insieme al Belgio. L’ex campione francese hato un retroscena sul giocatore dell’Inter AFFETTO ? L’di Romeluè stato vissuto male anche da Thierry. A CBS, l’ex fuoriclasse francese hato un retroscena: «Dopo il Mondiale non è stato facile. Per due settimane sono stato preoccupato e lui lo sa, perché gliogni giorno solo chiedendogli come stava. Sapevo cosa stava passando… adesso è diverso, lo vedo finalmente ripreso. Ha mostrato grande forza anche quando tutto sembrava contro di lui. Sono orgoglioso di lui e del lavoro fatto dall’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Superman: cinque differenze traCavill e Christopher Reeve Superman II e The Richard Donner ... il cui girato in 35mm sidecisamente più definito del blu - ray. Ovunque si registra una ...' Loch' riporta invec la serie alle sue radici britanniche seguendo una coppia scozzese il cui documentario sulla natura scopre accidentalmente segreti nascosti tra i locali. ' Beyond the Sea '...Le parole di Thierry, ex calciatore francese, a Paolo Maldini. Tutti i dettagli sulla conversazione tra i due campioni Durante il pre partita di Milan - Inter su CBS Sports, Thierryha parlato a Paolo Maldini. PAROLE - "Abbiamo giocato contro nel 1998. Quando ho capito che stavo entrando in campo, e giocavo sulla destra, improvvisamente ...

Henry rivela a Maldini un segreto in diretta: se lo portava dentro da 25 anni Corriere dello Sport

Non è vero che non ci sono stati contatti fra Harry ed il padre, c’è chi dice di averlo visto recarsi a palazzo prima dell’evento (era ospite dei cugini) ...Un nuovo video pubblicato da Netflix svela i titoli e le trame dei cinque episodi che compongono la sesta stagione di Black Mirror.