Hegra | un viaggio nel regno pietrificato dell’antica Arabia Saudita

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Chiudete gli occhi per un istante e lasciate che la vostra mente vi trasporti in un luogo lontano nel tempo e nello spazio. Immaginate di essere immersi nella magia del deserto, circondati da possenti montagne di roccia rossa che sembrano fondersi con il cielo azzurro. L’aria è permeata da un’atmosfera antica e misteriosa, mentre il vento vi accarezza delicatamente il viso. Davanti a voi, sorgono imponenti le meraviglie pietrificate di, come se fossero le note scolpite di un’antica melodia, che vi cattura, che vi trasporta in un’altra epoca; ecco, vi trovate al centro di unsegreto, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove la storia vibra ancora nelle pietre. No, non siete a Petra, ma in un altro luogo, meno conosciuto. Benvenuti ad, un sogno incantato che si materializza di fronte ai vostri occhi, ...