Harry e Meghan | tragedia sfiorata in auto a New York mentre scappavano dai paparazzi “Sono scossi e provati”

Erano inseguiti dai paparazzi da oltre due ore . Il principeMarkle sono rimasti coinvolti in un tremendo incidente d'auto nella notte di martedì 16 maggio. A rivelarlo è il portavoce della coppia: 'Questo incessante inseguimento, durato oltre ...Incidente in auto mentre erano inseguiti dai paparazzi . Tragedia sfiorata per il principee la moglieMarkle rimasti coinvolti in un sinistro stradale ' quasi catastrofico ' di ritorno da New York dove la duchessa ieri sera aveva ricevuto un premio. La coppia era inseguita dai ...e l'inseguimento dei paparazzi a New York 'Questo incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato più collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni ...

Harry e Meghan, sfiorato incidente mentre fuggivano dai paparazzi: «Poteva essere una tragedia» Corriere della Sera

Un drammatico incidente d'auto per Harry e Meghan Markel: erano inseguiti dai paparazzi come Lady D ...Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un «inseguimento in auto quasi catastrofico» negli Stati Uniti. Lo ha detto il loro portavoce all'agenzia di ...