Harry e Meghan “inseguiti dai paparazzi | tragedia sfiorata” | la coppia coinvolta in un brutto incidente d’auto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Eranodai. Il principeMarkle sono rimasti coinvolti in un tremendo. A rivelarlo è il portavoce della: “Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York”. Si parla di “”. L’Independent definisce l”inseguimento quasi catastrofico“. I due erano “in fuga” daiprima di schiantarsi. A bordo dell’auto anche la madre di Markle. Lasi trova a New York doveha ricevuto il premio Women of Vision. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A volte la storia si ripete. Ma per ora sembra senza finale tragico. Secondo quanto scrive The Indipendent il principeMarkle sono stati coinvolti in un "inseguimento" in auto "quasi catastrofico" da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex. Per lei era ...NEW YORK (USA) - Incidente stradale per il principe, sua mogliee la madre di quest'ultima. È successo a New York dove i reali inglesi, dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione, sono stati coinvolti in un inseguimento ..., incidente a New York Nell'incidente ci sarebbero alcuni feriti, tra pedoni e poliziotti. L'esito dell'inseguimento ha rischiato di essere catastrofico, proprio come a Parigi nel 1997 ...

Harry e Meghan in fuga in auto dai paparazzi a New York, sfiorato l'incidente. La polizia: "Poteva essere una… la Repubblica

A volte la storia si ripete. Ma per ora sembra senza finale tragico. Secondo quanto scrive The Indipendent il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un "inseguimento" in auto "quasi ...Lo ha affermato il portavoce della coppia: "L'incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato molteplici collisioni" ...