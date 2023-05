Harry e Meghan in fuga dai paparazzi Sfiorato l’incidente catastrofico

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il principee la mogliecoinvolti in un incidente stradale scappando dai. E subito torna alla memoria la tragicadi Diana Spencer, terminata con l’impatto fatale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. “Ieri sera (il 16 maggio, ndr), il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasiinseguimento in macchina per mano di un gruppo dimolto aggressivi” recita la nota del portavoce del principe. I duchi di Sussex alla cerimonia di premiazione della Ms. Foundation for Women di New York (Instagram)Il folle inseguimento è avvenuto nel tragitto di ritorno da una cerimonia di premiazione della Ms. Foundation for Women di New York dove l’ex protagonista della serie tv “Suits” aveva ricevuto un ...