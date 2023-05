Harry e Meghan in fuga dai paparazzi. Sfiorato l'incidente catastrofico

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il principee la mogliecoinvolti in unstradale scappando dai. E subito torna alla memoria ...

Una squadra di protezione della polizia di New York ha seguitoin un'altra auto e ha dovuto eseguire alcune manovre evasive per sfuggire ai paparazzi, ha dichiarato la fonte. I ...Il principee la mogliecoinvolti in un incidente stradale scappando dai paparazzi. E subito torna alla memoria ...Quella di ieri era la prima apparizione pubblica didopo l'incoronazione di re Carlo il 6 maggio scorso, alla quale il principe ha partecipato da solo. Nel suo discorso di accettazione ...

Harry e Meghan, incidente d'auto inseguiti dai paparazzi: Catastrofe sfiorata Fanpage.it

Il duca e la duchessa di Sussex sono stati coinvolti in un sinistro stradale mentre tentavano di seminare i fotografi. Ecco cosa è accaduto.In queste ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Harry e Meghan sono stati coinvolti in un incidente d'auto: una tragedia è stata sfiorata ...