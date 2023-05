Guida ubriaco e poi cerca di dare la colpa al suo cane | “Al volante c’era lui” Arrestato

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Allui”. Un uomo chevain Colorado ha pensato bene di mettere il suodietro alper evitare di essere multato dalla polizia che lo aveva fermato. Lo riportano i media americani. E’ una scena tragicomica quella a cui ha assistito l’agente mentre si avvicinava all’auto, con lui che piazza l’ignaro animale al posto deltore e poi scende, con nonchalance, dalla parte del passeggero. Chiaramente, hato di scappare quando il poliziotto gli ha chiesto quanto avesse bevuto ma è stato catturato dopo 20 metri. Dopo essere stato portato in ospedale per accertamenti, l’uomo, che aveva dei precedenti, è statocon l’accusa diin stato di ...

"Non sono, è colpa del mio cane". Così un uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha detto per evitare di ... l'uomo, che aveva dei precedenti, è stato arrestato con l'accusa diin stato di ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducenteallaCronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducenteallaCronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in ...

Guida ubriaco in Colorado e cerca di dare la colpa al cane - Attualità Agenzia ANSA

“Al volante c’era lui”. Un uomo che guidava ubriaco in Colorado ha pensato bene di mettere il suo cane dietro al volante per evitare di essere multato dalla polizia che lo aveva fermato. Lo riportano ...Era ubriaco al volante l’autista del tir che lunedì pomeriggio (15 maggio) a Ospitaletto ha invaso la corsia di marcia opposta e ha travolto un furgone che sopraggiungeva proprio in quell’istante , uc ...