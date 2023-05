Gubbio-Entella giovedì 18 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici Panchina numero 1000 per Braglia

Finalmente l'attesa è finita. L'torna in campo nei play off per la promozione in serie B. La doppia sfida da dentro o fuori sarà con ilgiovedì sera in terra umbra, l'andata. Per mister Volpe sarà una gara particolare ...Si prospetta un "Pietro Barbetti" caloroso e in pieno clima di festa per l'andata del primo turno nazionale playoff Serie C trae Virtus, fissata per giovedi 18 maggio con fischio d'inizio fissato per le 20.30, partita che sarà diretta dal quarto anno Marco Emmanuele di Pisa. Possibile 3 - 5 - 2 per i ...... Strootman rinnova con il Grifone in serie A, avviata la prevendita per il play off contro il

Gubbio-Entella, Volpe: "Settimane lunghe, ripartiamo dai nostri 79 punti" GenovaToday

Finalmente l’attesa è finita. L’Entella torna in campo nei play off per la promozione in serie B. La doppia sfida da dentro o fuori ...Gennaro Volpe taglia il traguardo delle 100 panchine tutte da mister della Virtus Entella: il traguardo in tripla cifra arriverà domani sera nell’andata dei play off al Barbetti contro il Gubbio.