Guardiola torna ad affrontare l’Inter dopo 13 anni | l’ultima volta col Barcellona contro Mou

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pepadnon andò affatto bene per il tecnico catalano. Era il 2010, era la semifinale di Champions, e l’allenatore guidava il, che venne piegato con un 3-1 all’andata e un 1-0 indolore al ritorno dai nerazzurri di Mourinho che poi vinsero la Champions battendo il Bayern. Un doppio incrocio che regalò emozioni e polemiche e che costituisce l’ultimo incrocio tra questo allenatore e i nerazzurri: Pep ora ci riprova col Manchester City, 13e da assoluto favorito. SportFace.

...- ma non assetto tattico - nella ripresa ma oggiha tenuto una lectio magistralis a cui Re Carlo ha potuto solo assistere. Non ci sarà un'altra Istanbul: Ancelotti cede lo scettro e- ...- - > ANSA . Tredici anni dopo Mourinho, l'Interin finale di Champions League, un traguardo imprevisto e imprevedibile anche solo due mesi fa: ...di fronte il Manchester City di Pepe ...La definizione "Scala del calcio" questa sera - come del resto all'andata -ad avere un senso. Il livello di "pulizia" del Real Madrid di Vinicus e soprattutto del Manchester City di...

Champions League, Manchester City-Real Madrid 4-0: Guardiola ... Calcio d'Angolo

Il Manchester City domina in lungo e in largo ed elimina il Real Madrid dalla Champions League: nel 4-0 decisiva la doppietta di Bernardo Silva nel primo tempo, l'autogol di Militao e Alvarez nella ri ...Eccezionale prova del Manchester City che conquista la finale di Champions League, travolto il Real Madrid. Sarà il Manchester City a sfidare l’Inter nella finale di Champions League 2022/23 a Istanbu ...