Guardiola | «Oggi avvertita zero tensione! Inter non la miglior avversaria per noi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pepha parlato nel post partita di Manchester City-Real Madrid sia della vittoria contro i Blancos che della sfida del 10 giugno contro l’NON LA– Pep, dopo la vittoria del Manchester City sul Real Madrid per 4-0, ha parlato a Sky della partita di stasera e della finalissima in programma il 10 giugno contro l’: «Ci siamo sentiti molto a nostro agio con la nostra gente nel nostro stadio. Avevamo nel nostro stomaco il dolore dell’anno scorso. Devo fare i complimenti a tutti. Lavoriamo con serietà ogni giorno e siamo arrivati fino a qui. Credo che la prima partita della scorsa stagione sia stata simile a questa, ma non avemmo abbastanza fortuna per vincerla.c’era calma a livello mentale, non sentivo tensione e ...