Guardiola | «Barcellona? Ho fatto i miei complimenti | ma Laporta…»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le parole di Pep, allenatore del Manchester City, sulla conquista della Liga da parte delPepha parlato a Movistar + della vittoria della Liga del. LE PAROLE – «La squadra ha avuto una solidità difensiva incredibile, subendo pochissimi gol; ha saputo fronteggiare assenze importanti sul lungo periodo come quella di Pedri e il campionato che ha vinto è più che meritato. Ho mandato un messaggio a Laporta, ma non mi ha risposto. Conoscendo Joan, immagino che stia ancora festeggiando».

Le parole di Pep, allenatore del Manchester City, sulla conquista della Liga da parte del Barcellona. Pep ha parlato a Movistar + della vittoria della Liga del Barcellona. LE PAROLE - "La squadra ha avuto una solidità difensiva incredibile, subendo pochissimi gol; ha saputo fronteggiare assenze importanti sul lungo periodo come quella di Pedri e il campionato che ha vinto è più che meritato. Ho mandato un messaggio a Laporta, ma non mi ha risposto. Conoscendo Joan, immagino che stia ancora festeggiando".

