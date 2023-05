Guardiani della Galassia Vol 3 | James Gunn difende e motiva il cambio di sesso di Cosmo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alcuni fanMarvel hanno criticato il "gender-swap" diil cane spaziale, personaggio cruciale del franchise dei. Come spesso accade con i cinecomic, accontentare il volere dei fan diventa impossibile. Questa volte le critiche si sono concentrate alla scelta didi cambiare ildi, il cane spaziale che appare per la prima volta in(2014) per poi fare ritorno nello speciale natalizio per Disney+ e avere un ruolo fondamentale inVol. 3. La risposta del regista alle critiche, però, non si è fatta attendere. "è ...