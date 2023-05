Gualtieri rimuove i manifesti di Pro vita che promuovevano la raccolta di firme per la legge FdI contro l’utero in affitto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con un gravissimo gesto di violenza ideologica e di odiosa censura, il sindaco di Roma, Roberto, ha fattore, su richiesta della Sinistra Civica Ecologica, idella Proonlus chela campagna a favore delle donne e dei bambiniin. Jacopo Coghe, portavoce di ProOnlus non si da per vinto: “Proseguiremo con questa e simili campagne in favore delle donne, delle famiglie e dei bambini – avverte. – Forse l’amministrazioneci vuole dire che è a favore delin? Non ci stupirebbe visto che il Sindaco era all’assemblea dei sindaci arcobaleno e ha intenzione di trascrivere i figli delle coppie gay ...