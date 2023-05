Granducato di Bracciano | un pool di sette banche a sostegno del nuovo progetto di accoglienza turistica esperienziale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) - Gli istituti di credito supportano la realizzazione dell'hotel diffuso nel borgo, volano per lo sviluppo del territorio Roma, 17 maggio 2023. La crescita del turismoè ormai un trend conclamato: sempre più persone cercano contesti in cui trascorrere soggiorni che gli consentano di immergersi appieno nella vita e nella storia del luogo che scelgono di visitare. I progetti diche puntano a soddisfare questo tipo di domanda sono in forte crescita e sollecitano l'attenzione di investitori importanti, a cominciare dalle. Nell'alto Lazio, per esempio, a sostenere la nascita e lo sviluppo didi- l'iniziativa di Eurotime Italia che creerà all'interno delle mura del borgo medievale 12 suite lusso, un Boutique Resort ...