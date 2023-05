Grande Fratello Vip 8 | spunta un nome inaspettato come nuovo opinionista e Salemi aspetta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È iniziato ufficialmente il valzer dei nomi che ruotano intorno all’unica poltrona lasciata libera nel parterre degli opinionisti alVip. Dopo la conferma di Orietta Berti (che aveva firmato con il GFVip un contratto biennale fin da subito) il team di autori del reality starebbe attualmente cercando la sostituta (o il sostituto) di Sonia Bruganelli. Ci sarebbe la volontà di avere concorrenti Vip e non Vip, una sorta di ritorno alle origini al 50%. Una decisione che non sarebbe relativa solo al budget sempre più ridotto ma anche alla mancanza di fatto di personaggi noti piuttosto restii alla scomoda convivenza forzata nella Casa. Per quanto riguarda invece gli opinionisti, secondo quanto rivelato da Dagospia, il Gf Vip sarebbe pronto a riconfermare Orietta Berti, affiancandola ad un giornalista e conduttore che sembra sia molto ...

La popolarità arrivo successivamente a dei casting che ha svolto per partecipare alla, trasmissione ai tempi condotto da Barbara d'Urso. Nella casa più spigliata d'Italia entravano ...Nikita Pelizon sta per partire in direzione Isola dei Famosi per fare una sorpresa all'amica Helena Prestes con la quale ha partecipato a Pechino Express prima di vincere ilVip . Nikita Pelizon verso l'Isola dei Famosi dopo il GF Vip La notizia è stata diffusa in esclusiva da Alessandro Rosica (Investigatore Social) che ha scritto l'indiscrezione sul suo ...Valentino Rossi ,emozione per l'ex campione della MotoGP . La figlia muove i primi passi verso le braccia ... Valentino Rossi, la supercar delLuca Marini salvata dalla furia della piena ...

Grande Fratello Vip, svelati alcuni retroscena sul rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ComingSoon.it

Catanzaro - Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, “plaude all’inchiesta della Procura di Lamezia, sulla scomparsa prematura e misteriosa della giovane ex concorrente del Grande Frat ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...