Gran premio di Imola in bilico per il maltempo | hotel sold out tra Bologna e Forlì Salvini | «Va rinviato»

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ritiene opportuno il rinvio deldi Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia - Romagna. Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia, anche alla luce di contatti ...'Qui non abbiamo una stanza libera, tutto prenotato da chi venerdì deve andare aldi Formula 1 . Ma chissà se arriveranno mai coloro che hanno prenotato'. Il titolare dell'hotel Lory, nel centro di Forlì , allarga le braccia e scruta il cielo. Forlì è a 45 chilometri da ...IL LIVEBLOG 11:46 - Salvini "ritiene opportuno il rinvio deldi Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia - Romagna", fanno sapere ...

Cancellare il Gran Premio di Imola di Formula 1, in programma questo fine settimana, per concentrare le forze sull'alluvione che sta mettendo in ginocchio l'intera Emilia-Romagna. È la proposta che ...