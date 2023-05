Gran premio di Imola annullato per il maltempo | gli organizzatori ai team di F1 | «Non andate all' autodromo»

Lo hanno deciso di concerto i funzionari della F1, dele le autorità regionali dopo una riunione tenutasi in mattinata. Impossibile garantire afflusso e deflusso in sicurezza dei 160 mila ...ROMA - A causa del maltempo che ha colpito Emilia - Romagna e Marche , ildi Formula 1 previsto sul tracciato di Imola per questo fine settimana è stato annullato. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani : "E' stato deciso l'...11:46 - Salvini "ritiene opportuno il rinvio deldi Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia - Romagna", fanno sapere fonti del Mit. "...

Il GP di Imola resta in bilico, ma si va verso il rinvio - Sportmediaset Sport Mediaset

GP Imola - Era nell'aria da qualche ora, ma adesso è confermato: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna previsto per questo fine settimana a Imola è stato annullato per via dei grossi ...Il maltempo sull'Emilia Romagna continua a destare grande attenzione per il weekend di gara. In attesa della decisione, la situazione resta fluida ...