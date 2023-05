GP Imola annullato | Domenicali | F1 darà il suo contributo al territorio

... Sticchi Damiani, nel dare notizia dell'annullamento del GP dell'Emilia Romagna, spostava l'orizzonte a un 2026 che vorrebbe dire prolungamento del contratto in scadenza dicon l'edizione 2025 ,..."È una tale tragedia vedere cosa è successo ae in Emilia - Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime delle inondazioni, le ...Il maltempo ha imposto alla Formula 1 e agli organizzatori della gara la decisione di non andare avanti con l'appuntamento in programma all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di. Nella notte le ...

F1 Imola, annullato il GP per il maltempo. Domenicali: "Decisione giusta per le comunità colpite" La Gazzetta dello Sport

9 morti accertati, oltre 30 comuni allagati. Marteì 23 Cdm sull'emergenza. Confagricoltura, danni per oltre 1,5 mld. Annullato GP F1 Imola; sindaco, sforzi su emergenza ...A causa del maltempo non si correrà sulla pista "Enzo e Dino Ferrari". Marinelli dirigerà Napoli-Inter. Rifinitura per le Juventus e Roma che sognano la finale di Europa League ...