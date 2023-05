GP Imola a rischio? Salvini ritiene opportuno il rinvio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L' emergenza maltempo sull'Emilia Romagna pone forti interrogativi sullo svolgimento del GP di. Le parti interessate si ritroveranno a colloquio per decidere il da farsi, in un quadro che vede ...

... l'agenzia Ansa riporta le considerazioni del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per il quale sarebbe " opportuno il rinvio del GP dialla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando ......c'è anche il paddock nell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di: finora nessun allagamento, ma le autorità continuano a monitorare la situazione e viste al momento non sarebbe ail Gran ...Secondo la Protezione civile avverte anche delfrane: "L'emergenza non è assolutamente ... IL LIVEBLOG 11:46 - Salvini "ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di, in agenda nel ...

Imola, GP F1 a rischio: l'inondazione fa paura, evacuato il circuito! Tuttosport

Dal Ministero dei Trasporti si commenta l'emergenza maltempo in atto in Emilia Romagna e l'opportunità che il GP dell'Emilia Romagna si disputi ...Il Gran Premio di F1 è a rischio rinvio o cancellazione a causa dell’emergenza maltempo. Gli aggiornamenti sul meteo, le ultime news sulle previsioni, i video e le foto che arrivano da Imola lasciano ...