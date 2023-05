Gp d’Imola | riunione alle 13 | 00 per decidere le sorti del gran premio di F1

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Attorno al Gp di F1 a Imola, in programma questa domenica, c’è un po’ di confusione. Comprensibile visti i gravissimi eventi atmosferici che hanno colpito l’Emilia Romagna. Le immagini che circolano in rete restituiscono uno scenario apocalittico, paura e devastazione ad opera dei fiumi esondati e dell’acqua. MALTEMPO A Faenza le strade del centro sono sommerse dall’acqua. Allagata anche l’area di servizio Santerno ovest tra la città e Imola. #ANSA https://t.co/XJ5rRTVvzg pic.twitter.com/zm5N3S1rkw — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) May 17, 2023 Fino a ieri le indicazioni che arrivavano dal circuito parlavano di una situazione grava ma tutto sommato sotto controllo. Le attività sono state sospese per precauzione ma il Gp era confermato. Il livello del fiume Santerno, vicino al tracciato, si è alzato e un po’ d’acqua è fuoriuscita in alcune parti tanto da rendere necessaria nel ...

