Gp d' Imola | riunione alle 13 | 00 per decidere le sorti del gran premio di F1

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come riporta Gazzetta, nella tarda mattinata di oggi è arrivato l'ok per l'arrivo di tutto quanto accompagna il Circus nelle due aree paddock. I vertici di Fia, Aci, Formula(società di ...

La decisione presa dopo la riunione tra Fia, Aci e Formula Imola. Il ministro Salvini: «Dedichiamoci ai soccorsi, in questa fase è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza».