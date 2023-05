GP dell’Emilia Romagna | come funzionerà il nuovo formato di qualifiche di F1 a Imola 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La F1 sperimenterà le“Alternative Tyre Allocation” nel GP; i piloti e i team avranno gomme obbligatorie da usare in Q1, Q2 e Q3, invece di avere una scelta libera se ledel sabato sono asciutte. Eccoildi. Cosa è cambiato? Anziché lasciare ai team e ai piloti la possibilità di scegliere liberamente gli pneumatici nella sessione di un’ora del sabato, ci saranno pneumatici obbligatori per ogni segmento delle.Sempre chesia asciutta sabato: In Q1 sarà disponibile solo lo pneumatico duro. In Q2 sarà disponibile solo il pneumatico medio. In Q3 sarà disponibile solo il pneumatico ...