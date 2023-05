Gossip Girl torna con una nuova stagione Un post (criptico) su Instagram scatena i fan

e il presunto ritorno da anni annunciato, ma mai concretizzato, potrebbe essere realtà. 'Bentornati, abitanti dell'Upper East Side' è quanto si legge sull'account ufficiale della serie che ...L'abitazione extra lusso, che è stata anche il set di alcune scene di, è il sogno di molti. Il Diavolo veste Prada: la casa di Miranda Priestly è in vendita Buone notizie per i fan del ...... non sono passato in osservato elettori che sono sempre stati appassionato di questoriguarda la divina. E pure Federica Pellegrini è molto di più. Federica è talento, dedizione, passione,...

Gossip Girl, un post sui canali social riaccende la speranza dei fan ... Whoopsee

Un post sui social riaccende le speranze dei fan sul possibile ritorno di Gossip Girl. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.Un post caricato dai social di Gossip Girl fa sognare i fan: la serie tornerà con il cast originale Ecco cosa sappiamo ...