Gosens | «Sempre detto di avere una squadra forte! Non dormirò»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è entrato nel secondo tempo del derby Inter-Milan, facendo un buon ultimo quarto di gara. In Champions League è lui ad aver cambiato la storia, con il gol a Barcellona il 12 ottobre: le sue parole a Inter TV. DECISIVO A POSTERIORI – Se l’Inter è in finale di Champions League deve molto a Robin: «Onestamente faccio ancora fatica a trovare le parole giuste, è talmente grande questa cosa che non la sto ancora capendo. Abbiamo fatto un qualcosa di strepitoso come gruppo, meritatamente siamo arrivati in finale di Champions League: un sogno per chiunque. Sicuramente l’adrenalina è ancora altissima, secondo me dura tutta la notte prima che scenda un po’. Sicuramente farò fatica a dormire stanotte ma giusto così: è un sogno che si realizza. Abbiamo lavorato tanto e duro per arrivare qui, abbiamo avuto nonuna stagione ...