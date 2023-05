Golf | Pga Championship | Francesco Molinari unico azzurro in gara a Rochester

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. -(Adnkronos) - L'élite mondiale si riprende la scena nel Pga, il secondo major stagionale giunto alla 105esima edizione e ospitato per la quarta volta dall'Oak Hill Country Club (East Course), anello stato di New York. Dal 18 al 21 maggio si contenderanno il Wanamaker Trophy 156 concorrenti, praticamente i migliori del mondo, compresi 99 tra i primi 100 del World Ranking. Tanti i motivi di interesse a iniziare dalla contesa per la leadership mondiale che continua a mantenere Jon Rahm, perché Scottie Scheffler manca le occasioni di sorpasso anche quando lo spagnolo è assente, ma che ovviamente ci riproverà ancora. O all'attesa di uno spettacolo ad altissimo livello tecnico e agonistico, vista la qualità che scenderà in campo, e al significato stesso di un titolo major che, a volte, può cambiare ...