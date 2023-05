Golf | PGA Championship 2023 | Thomas difende il titolo | al via Francesco Molinari

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto pronto per il secondo major stagionale del circuito del, il PGA, che prende il via giovedì a Rochester, nello stato di New York. Dal 18 al 21 maggio 156 giocatori si contenderanno il Wanamaker Trophy, compresi 99 dei primi 100 del ranking mondiale. Presente ovviamente Jon Rahm, ma anche Scottie Scheffler che deve provare a insidiarlo in chiave leadership, quindi Brooks Koepks e il vincitore dello scorso anno, Justin. Per gli azzurri, presente, che sta faticando nell’ultimo periodo e che ha bisogno di superare il taglio e mettersi il luce in chiave Team Europe per la Ryder Cup. Tra gli altri protagonisti attesi, troviamo Rory McIlroy, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland, Jason Day, Dustin ...

Attenzione anche a Jordan Spieth, a cui manca ilChampionship per completare il Grande Slam, mentre Rory McIlroy cerca un titolo Major che gli manca dal 2014. Per l'Italia sarà in campo Francesco ...Greg e Tommy sono le due belle facce della stessa medaglia del. Il primo è un professionista australiano di 49 anni con una sola vittoria sulTour in una carriera ventennale. Il secondo è uno studente americano di ... Continua a leggere - > L'articolo La ...Strano davvero il destino di un golfista. Jason Day, ex numero uno del mondo, ha vinto sulTour dopo un digiuno lungo cinque anni. Lo ha fatto nel giorno della Festa della Mamma, lui che la mamma Adenal l'ha ... Continua a leggere - > L'articolo Jason Day vince dopo cinque anni nel ...

Golf: ecco il PGA Championship, tradizione contro ribellione Agenzia ANSA

Per la settima volta nella propria storia l'Oak Hill Country Club ospita un Major. In tre occasioni (1956, 1968, 1989) era stato lo US Open e in altrettante (1980, 2003 e 2013) il PGA Championship, ch ...Pronostici Golf: US PGA Championship 2023. Questa settimana spazio al secondo major stagionale che richiama l’attenzione di tutto il mondo del golf ad Oak Hill. Vediamo analisi, statistiche, le miglio ...