Continua Bonucci da 0 a 500 Il trampolino verso la Juve L'arrivo nel 2010: per 15,5 milioni Il debutto (già accanto a Chiellini) Il primoin bianconero L'esordio in Serie A La pazienza dopo la ...... che sempre con la maglia della Narnese realizzò undopo cinque secondi, record ineguagliato. ... Matteo Demuru, fabrizio Desideri, Puja Dotti, Jacopo Giuliani, Francesco Latini, Ivan, Enrico ...Non dipendeva certo da una marcatura sbagliata o da unfallito, ovvio. Spalletti aveva ...anche con gli addetti ai lavori e i colleghi: da Paolo Maldini ad Allegri e Landucci. Napoli, la ...

Gol e liti, esultanze e tradimenti: Bonucci e Juve, una storia infinita in... 19 momenti La Gazzetta dello Sport

Nell’ultimo match contro il Siviglia, all’Allianz Stadium, Leonardo Bonucci ha raggiunto quota 500 presenze nella Juventus. Nel video speciale che gli ha dedicato la Juventus, il capitano bianconero ...