Glielo dici tu? Fabio Capello devasta Pioli in diretta | Milan a picco

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Il livello delsi è visto stasera e quello dell'Inter era nettamente superiore, nei titolari come nei giocatori della panchina”. È ancora una volta duroquando parla di Inter-, partita che martedì ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dalle semifinali di Champions. L'ex allenatore rossonero ci va giù duro: “Ildeve trovare dei giocatori che diano di più dal punto di vista tecnico — ha detto— Ci vuole molto di più per competere dal punto di vista internazionale". Poi una 'frecciata' ache era in collegamento: "Continuo a non capire la posizione di Tonali.tu di andare così avanti?", ha chiestoall'allenatore rossonero. "Faceva più la ...

Il grande ex 'duro' con i rossoneri e il loro tecnico dopo l'eliminazione dalla Champions League, maturata nel doppio derby di semifinale contro l'Inter: ecco cos'ha detto ...