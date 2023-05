Una catena di complotti e delitti, dal dopoguerra al caso Moro. La RepubblicaSegreto di Stato. La verità daal caso Mororossa. Una catena di complotti e delitti, dal ...Abbiamo chiesto a lei un parere riguardo la natura di questo interessante documento non solo in quanto esperta di servizi segreti in generale, ma nello specifico della struttura: "Una rivista ...Da quando il 31 marzo scorso è stato pubblicato da TPI un documento inedito proveniente dagli archivi die recentemente desecretato assieme ad altri 190 mila documenti, ilgiornale.it sta cercando di fare chiarezza sulla sua natura. L'appunto, datato 13 luglio 1990, scritto da un fantomatico ...

Gladio parallela "Quel documento è un passo indietro" ilGiornale.it

Giovanni Spinosa, che a lungo da magistrato ha indagato sui delitti della Uno Bianca e sulla Falange armata, dice la sua sul documento che attesterebbe la seconda vita di Gladio: "È un'operazione devi ...