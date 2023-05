Giuntoli verso la Juve e Napoli su Accardi | perché il ds dell’Empoli è il preferito di De Laurentiis

L'altro oggetto del desiderio sull'asse Torino - Napoli, Koopmeiners, è il primo della lista di: il Ds lo aveva cercato già in chiave Napoli (qualora fosse partito Zielinskila Premier)...... modulabile in base al fatturato del club che vuole acquistare e quindi ritoccabilel'alto, ... I soldi ci saranno tutti, le idee, visto e considerato che Cristiano, il ds, sembra molto ...... e concedergli la possibilità di rinforzare la più autorevole rivale " o qualsiasi altro club italiano " sa di affrontose stesso"., d'altra parte, spera nella riconoscenza. "...

Napoli, De Laurentiis perde i pezzi: Giuntoli verso la Juve, Spalletti resta un rebus - Sportmediaset Sport Mediaset

Le voci di mercato, come al solito, in orbita Napoli , sono tante. La verità è che sicuramente il club azzurro valuta tanti profili, una sorta di casting, ma solo pochi sono i prescelti. Cristiano Giu ...L’altro oggetto del desiderio sull’asse Torino-Napoli, Koopmeiners, è il primo della lista di Giuntoli: il Ds lo aveva cercato già in chiave Napoli (qualora fosse partito Zielinski verso la Premier).