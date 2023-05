Giuntoli verso la Juve e Napoli su Accardi | perché il ds dell’Empoli è il preferito di De Laurentiis | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-17 16:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: A poche giornate dalla fine del campionato i riflettori sono già puntati sul mercato. Sì, ma a quello dei dirigenti. Il primo a cambiare squadra potrebbe essere Cristiano: il ds deldello scudetto ha da tempo trovato l’accordo con lantus – i primi contatti risalgono a dicembre scorso – ma è in attesa di un ok da parte di Deper liberarlo con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per giugno 2024.spinge per andare via e ha già provato un primo approccio con la società, che intanto si sta guardando intorno per trovare un eventuale sostituto. L’idea è quella di prendere un profilo simile, per dare continuità a un ...