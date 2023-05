Giulia Stabile beccata così con lui | nuovo amore dopo Sangiovanni?

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Personaggi Tv. Oltre alle tante voci sulla presunta crisi tra, ce ne sono altre che affiancherebbero la famosa ballerina di Amici ad un altro vip del programma. La ragazza è statacon lui più volte in atteggiamenti piuttosto affiatati che lasciano pensare che tra loro non ci sia solo una bella amicizia. Nelle ultime settimane, il gossip intorno ai ballerini della scuola più famosa d’Italia si è fatto più insistente. I due sono stati beccati. (Continuale foto) Leggi anche: “Amici”, Mattia Zenzola svela cosa vuole fare con i 150mila euro vinti Leggi anche: “Amici” 22, Mattia riceve una bellissima proposta in finale: di cosa si trattae Sebastian Melo Taveira beccati ...