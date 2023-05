Giro d' Italia | storia e curiosità

Il tedesco trionfa in volata per una questione di centimetri Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa deld', 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraint Thomas sempre in rosa. ...Ild'è una delle manifestazioni sportive di maggior prestigio del nostro Paese, la cui storia affonda le radici in un passato in cui il ciclismo era il vero sport nazionale, più importante ...Il britannico della Ineos Grenadiers, terzo nella classifica generale, è rimasto coinvolto in una caduta sulla discesa del Colla di Boasi ed è stato costretto al ritiro. Dolorante al bacino, Geoghegan ...

Dopo un avvio entusiasmante ed una prima settimana conclusa con la maglia rosa grazie alle vittorie in entrambe le cronometro individuali, Remco Evenepoel ha abbandonato il Giro d'Italia 2023 in segui ...Un arrivo, ma anche una nuova partenza. Perché da questa sera, quando la carovana rosa lascerà il nostro territorio, inizierà un nuovo percorso, quello che porterà al passaggio del Tour de… Leggi ...