Giro d' Italia | ruspa e fresa in azione | così la strada per le Tre Cime viene tenuta sgombra dalla neve

AURONZO - Il comune di Auronzo di Cadore garantisce l'apertura della strada, che sale dal lago di Misurina alle Tre Cime di Lavaredo (nuova Cima Coppi deld'2023 dopo la cancellazione del Gran San Bernardo), a dispetto della neve che continua a cadere, quasi quotidianamente. Venerdì 26 l'arrivo della tappa numero 19, 5.400 metri di ...Oggi va in scena l'undicesima tappa deld', la più lunga dell'evento, che porta Camaiore a Tortona. Primo in classifica generale Geraint Thomas. La tappa da Camaiore a Tortona La tappa misura 219 chilometri, la prima parte è ...Da Bologna a Rimini - dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti d'- le ...del pronto soccorso dell'ospedale cittadino è rimasto completamente allagato e hanno già fatto il...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

"Mentre stavo in giro per la campagna elettorale anche per quelli di Italia Viva, è andato da una parlamentare di Azione e l'ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede ...Il Giro d’Italia è una via di mezzo tra un giallo di Agatha Christie e la Tregenda Ossianica: i colpi di scena sono tanti e l’abbondante pioggia rende gli scenari freddi e grigi. Brilla comunque il ...