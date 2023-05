Giro d’Italia | quasi esauriti i ticket per salire al Lussari Comprali qui

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alle 14 di martedì è stato tagliato il traguardo dei 2.500venduti, ma già nella prima mezz’ora mille persone, con una media di una mail d’acquisto al secondo, si erano volute assicurare un posto in telecabina perin cima ale assistere alla penultima tappa, a cronometro, del, il prossimo 27 maggio. Il click day per i 3milain vendita al pubblico disponibili esclusivamente sullo shop online di PromoTurismoFVG (https://fvg.axess.shop/) è iniziato ieri mattina alle 9.30 e proseguirà fino a esaurimento posti, che alle 17 di ieri pomeriggio hanno raggiunto quota 2.700 circa. Bruciati per primi i biglietti delle fasce orarie dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30, a seguire dalle 9.30 alle 10.30, sold out nel pomeriggio e, infine, dalle ...

... che verrà assegnato a Sydney il prossimo 20 agosto, fa il... Ha fatto tappa in, a Venezia, in piazza San Marco. 'È la ...esporre in questa città a vocazione cosmopolita è un motivo'...Lasciano la corsa rosa Stefano Gandin, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny e Louis Vervaeke (Fotogramma/Ipa) Nuovi casi di positività al Covid al2023 con conseguente ritiro degli atleti. La Soudal - Quick Step continua a perdere corridori alcausa Covid. Prima del via dell'undicesima tappa, la più lunga di questa edizione (...domenica 21 maggio si svolgerà la 15° tappa delSeregno - Bergamo. Le strade interessate dal percorso verranno chiuse 2 ore e 30 minuti prima del passaggio previsto in base alla crono ...