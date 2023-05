Giro d' Italia Il sorriso di Ackermann vince a Tortona Alla rimonta pazzesca di Milan è mancato un centimetro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Può il secondo classificato in una volata impressionare più di chi la volata l'ha vinta? Novantanove volte su cento no. Oggi però è quella volta su cento. Perché Pascalsi è messo tutti dietro in uno sprint tirato e incerto, quello che ha chiuso la 11esima tappa deld', la Camaiore-, 219 km. Perché non era facile per il tedesco superare Mark Cavendish in gransu un Mads Pedersen che aveva esaurito l'accelerazione un po' troppo presto. Una gran volata quella di Pascal, un vittoria che cercava da molto, che sembrava aver smarrito. È mai semplice passare da essere uno dei velocisti più forti al mondo, e per lo più in rapida ascesa, a finire sempre con qualche ruota, a volte parecchie, a precederlo. Si è mai crucciato ...