Giro d’Italia | focolaio Covid alla Soudal | si ritirano altri 4 compagni di Evenepoel!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi, con la Camaiore-Tortona di 219 chilometri, riprende il2023, ma lo farà con un gruppo ulteriormente assottigliato. Notizia di pochi minuti fa, laQuick-Step perde4 ciclisti. Dopo il doloroso addio della maglia rosa Remco Evenepoel, il-19 ha continuato a colpire il team belga. Non saranno al via della frazione odierna, infatti, Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke e Mattia Cattaneo. Altre 4 pesantissime defezioni che, sommate a quella del campione del mondo, riducono davvero all’osso la formazione che, finocronometro di Cesena, stava gestendo la Corsa Rosa. Il medico della squadra, Toon Cruyt, ha dichiarato al sito ufficiale dellaQuick-Step: “Dopo la positività di Remco Evenepoel di domenica sera, abbiamo avuto ...

Positivo anche Stefano Gandin (Corratec - Selle) che si ritira VIAREGGIO - Non c'è pace per il, che continua a perdere pezzi causa Covid. E li perde in particolare la Soudal Quick - Step che - dopo Remco Evenepoel costretto ad alzare bandiera bianca domenica mentre era in maglia ...Una assenza che ha fatto notizia e che mi ha fatto volare la mente al. Nella Corsa Rosa, come è ben noto, si sono sommati diversi ritiri per colpa del Covid - 19 e una delle...