Giro d’Italia 2023 | tappa 17 maggio | streaming e diretta tv

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi, mercoledì 17, continuerà ilcon laCamaiore-Tortona – 219 km totali -, in onda insulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport (a questo link) con la rubrica Aspettando ile, dalle 12.05, con lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla...

Al vertice del Consiglio'Europa Meloni e Macron hanno ...riallacciato un legame dopo le dure critiche rivolte all'per la ...fonti italiane vicine alla premier che è attesa da una sorta di...... qualche volta in ore, piove la stessa quantità'acqua che in ...morti e devastazione in Emilia Romagna (è la seconda volta nel...Romagna (è la seconda volta neldi poche settimane) l'...La Soudal - Quick Step continua a perdere corridori alcausa Covid. Prima del via dell'undicesima tappa, la più lunga di questa edizione (219 km da Camaiore a Tortona), lasciano la corsa rosa Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny e Louis ...