Giro d’Italia 2023 | pioggia di ritiri | qual é il record? Si viaggia verso il “primato”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilsembra maledetto. Ogni giorno appassionati ed addetti ai lavori si ritrovano a fare i conti di chi ha lasciato la corsa e di che è rimasto in gruppo. L’ombra del Covid è tornata a farsi sentire sui corridori, giustamente preoccupati per le conseguenze a lungo termine, ed il maltempo, laed il freddo hanno contribuito a peggiorare le condizioni delle strade, portando a cadute ed incidenti. Alla partenza di Fossacesia Marina, i corridori iscritti alerano 176, 8 per ognuna delle 22 squadre presenti. Oggi, al termine della tappa numero 11, quella che inche modo segna il superamento della prime metà del percorso, ne sono rimasti solo 140. Ne consegue dunque che i ritirati ad oggi siano 36, un numero altissimo. Quello che colpisce è inoltre la ...

Francesca Fagnani racconta l'amore per Mentana: tutte le rivelazioni ' L'amore è come il, si vince a tappe. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell'amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre Quando l'......il "Voglia di vivere instore tour" che porterà Angelina in...di vivere instore tour" che porterà Angelina inper l'. "... Figlia'arte, Angelina Mango non può dimenticare il bagaglio ...Ancora pioggia e cadute sulle strade del2023. Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata al fotofinsh l'undicesima tappa del, da Camaiore a Tortona (219 km). Nella volata finale il tedesco della UAE si è ...