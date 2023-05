Giro d’Italia 2023 | Patrick Lefevere | “Evenepoel non sarà al Tour de France | rifaremo un nuovo programma”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo un avvio entusiasmante ed una prima settimana conclusa con la maglia rosa grazie alle vittorie in entrambe le cronometro individuali, Remcoha abbandonato ilin seguito alla positività al Covid-19. Quest’oggi la Soudal-QuickStep, già priva del suo capitano e uomo di classifica, ha inoltre perso altri quattro elementi sempre a causa del Coronavirus., patron del team belga, ha rilasciato nel frattempo un’intervista a RTBF mettendo fine alle speculazioni nate dopo il ritiro del campione del mondo in carica: “Nonalde. Non cambieremo il suo, non sarebbe molto intelligente”. Esclusa dunque la partecipazione alla prossima Grande Boucle per ...