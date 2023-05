Giro d’Italia 2023 | Jonathan Milan fa paura Rimonta mostruosa | pecca solo di tattica ed esperienza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023)rappresenta il presente e il futuro del ciclismo italiano. Le dimostrazioni si stanno susseguendo in questo, ma oggi il ragazzo di Buja ha mostrato nuovamente tutto il suo talento e il suo potenziale nelle volate di gruppo, facendo intravedere orizzonti decisamente luminosi per il suo futuro. All’inizio di questa stagionec’erano ancora delle incognite su quelle che potevano essere le prospettive di questo ragazzo, fortissimo su pista e facente parte dei quartetti vincitori dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix. La pista, che in passato ha consacrato Filippo Ganna, sta consacrando anche il friulano. La prima affermazione che ha fatto spalancare gli occhi è stata quella di inizio stagione nella seconda tappa del Saudi Tour, battendo velocisti ...