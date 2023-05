Giro d’Italia 2023 | Jonathan Milan beffato al photofinish | rimonta folle | Ackermann vince di misura – VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha sfiorato la seconda vittoria personale al. Il Campione Olimpico dell’inseguimento a squadre su pista si è reso protagonista di unastraripante dalla dodicesima posizione quando mancavano 300 metri al traguardo, è uscito a velocità doppia rispetto agli avversari e gli sono mancati pochissimi centimetri per imporsi sul traguardo di Tortona. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha chiuso in seconda posizione alle spalle del tedesco Pascal, riuscendo a sopravanzare il britannico Mark Cavendish e il danese Stefano Oldani. La giornata odierna è stata caratterizzata anche dalla brutta caduta che ha portato al ritiro di Tao Geoghegan Hart, sono rimasti coinvolti anche la maglia rosa Geraint Thomas e lo sloveno Primoz Roglic, ...

Non sono però'accordo con la linea di rottura conViva ... "Mentre io stavo inper le elezioni amministrative - è l'...Neldi pochi mesi, grazie all'impegno profuso dal Consorzio, ...che il cedro di Santa Maria del Cedro è tra le produzioni'... la Calabria è, infatti, prima innella produzione di ...Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa del, 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraint Thomas sempre in rosa. ...